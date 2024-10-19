Muhtar Sanatçı: Hilal Özdemir

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Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi Muhtarı Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, nisandan bu yana yürüttüğü görevinde insanlara hizmet etme imkanı bulurken, nitelikli konserlerde sahneye çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Müzikle ilgilenmeye 5 yaşındayken annesinin yanında başlayan Özdemir, uzun yıllar TRT Ankara Radyosu ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde çalıştı.

İlk profesyonel albümünü 1994 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Özdemir'in 17 albümü bulunuyor.

Yaklaşık 30 yıldır Türk halk müziğini icra eden Özdemir, yakın arkadaşı olan Caddebostan Mahallesi Muhtarı Nihal Cengiz ile önceki Suadiye Mahallesi Muhtarı Emel Perk Afacan'ın önerisi ve desteğiyle 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı oldu.

2 çocuk annesi Özdemir, tek aday olarak girdiği seçimde, yaklaşık 36 bin nüfuslu mahalleden 30 bine yakın oy aldı.

Muhtarlıkta 6. ayını dolduran Özdemir, kısa sürede Suadiye sakinlerinin sevgisini kazandı.

Sahnelerden muhtarlığa

Hilal Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla AA muhabirine, müzisyenlikten muhtarlığa geçiş sürecini anlattı.

Koronavirüs salgını ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Caddebostan Mahallesi Muhtarlığındaki yardım kampanyalarında gönüllü çalıştığını anlatan Özdemir, o dönemin kendisi için bir nevi muhtarlık stajı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 36 bin nüfuslu mahallede 30 bine yakın oy alarak seçilmekten gurur duyduğunu ifade eden Özdemir, "Sevilmek çok güzel bir duygu. Demek ki sanatçı olarak bu anlamda çok doğru işler yapmışım. Seçim çalışmalarında ev ev gezdik. Bu süreçte çocuklarım ve ablam ile önceki muhtarımız sevgili Emel Hanım da çok yardımcı oldu ve beni destekledi." diye konuştu.

Hilal Özdemir, görev yaptığı Suadiye'nin son zamanlarda kentsel dönüşümün fazla yapıldığı eski ve sakin bir mahalle olduğunu kaydetti.

Kimi vatandaşların muhtar olarak kendisini görünce şaşırdıklarını anlatan Özdemir, ilk günlerde bazı zorluklar yaşadığını ancak kısa sürede göreve alıştığını belirtti.

Daha önce reiki master, kuantum master, metatron, kozmik şifa, nefes koçluğu, acces bars, regresyon, astroloji, kişisel koçluk, psikoloji, NLP, EFT gibi alanlarda eğitim aldığını aktaran Özdemir, bu eğitimlerin muhtarlıkta insanlarla daha iyi iletişim kurmasını sağladığını dile getirdi.

Muhtarlığın sadece evrak düzenleyen bir kurum olmadığını, vatandaşlara hizmet veren birimler arasında köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Özdemir, muhtarlığın aynı zamanda insanlarla manen bağ kurulan bir kurum olduğunun altını çizdi.

"İkisi birbiriyle örtüşüyor"

Muhtarlık ile müzisyenliği bir arada yürütmekte zorlanmadığını söyleyen Hilal Özdemir, şunları kaydetti:

"Muhtarlık öğrenilebilen bir meslek. Sanatçılığı uzun zamandır yaptığım için ikisi birbiriyle örtüşüyor. Birisi daha ziyade hafta sonu ve akşam olur. Muhtarlık gündüz yapılan bir hizmet, belirli saat aralığında çalışıyoruz. Dolayısıyla ikisi birbirini kesinlikle olumsuz etkilemiyor. Nitelikli, güzel programlar, özel geceler, düğün, dernek, festival, kültür merkezi konserleri olduğu zaman elbette sahneye çıkıyorum."

Muhtarlığın siyasetin en küçük birimlerinden olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclis'te daha çok kadın milletvekili görmek istiyoruz. Dolayısıyla ben de ileride Meclis'e girmeyi düşünüyorum. Çünkü kadınlar ellerini attığı her işte çok başarılı. Biraz da kadınları cesaretlendirmek için muhtarlığa adım attım. Kadınların, isterlerse neler başarabileceğini görmelerini istedim. Sanatçılıktan muhtarlığa geldiğim için beni örnek alabilirler. Onlara da örnek teşkil etmek istedim."