Muhtarın düğünde açtığı ateşle 3 çocuk yaralandı, görevden alındı

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BURDUR'da katıldığı düğünde, tutukluk yapan tabancasını düzeltirken açılan ateşle 3 çocuğu yaralayan Kızıllar köyü muhtarı Musa Tuğrul, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Çavdır ilçesi Kızıllar köyünde 30 Haziran'da yapılan düğünde F.T., köy muhtarı olan kardeşi Musa Tuğrul'un üzerine kayıtlı tabancayla havaya ateş açtı. Muhtar Musa Tuğrul, bir süre sonra tutukluk yapan tabancayı ağabeyinden aldı. İddiaya göre, tutukluğu gidermeye çalışan Tuğrul'un elindeki tabancanın ateş alması sonucu, düğündeki A.S.S. (14), E.B.A. (11) ve B.S. (7) adlı çocuklar yaralandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan muhtar Musa Tuğrul ve ağabeyi F.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı çocuklar ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Olayla ilgili idari soruşturma da başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması kapsamında Kızıllar köyü muhtarı Musa Tuğrul görevden alındı.