Mülakat Mağduru Öğretmenler Adalet Arıyor

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Haber: Erva GÜN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Adalet ve hak arayışına 117 gündür devam eden mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yine bir araya geldi. Basın açıklamasına Tokat'ın Niksar ilçesinden 14 aylık bebeğiyle katılan "mülakat mağduru" bir kadın öğretmen, "Ben bu sürece çocuklarımla beraber hazırlandım. Bugün çocuğumla buradayım. Çünkü hakkımızı savunmak, hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz. Bunu başararak, çalışarak, emek vererek hak ettik. Devlet büyüklerimizden ricamız bu hak serzenişimizi duymaları. 1611 öğretmeni okullarıyla, öğrencileri ile buluşturmaları, bize, ailelerimize, öğrencilerimize sevinç yaşatmalarını istiyoruz. Bekliyoruz, umut ediyoruz" dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında yaşanan mağduriyetleri nedeniyle adalet ve hak arayışına 117 gündür devam eden mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına 14 aylık bebeğiyle katılan "mülakat mağduru" kadın öğretmen yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. "Hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz" diyen öğretmen, şöyle konuştu:

"Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümünde KPSS puan sonucuma göre 1575. sıradaydım. 80 küsur puan aldım. Mülakata Samsun'da girdim. Girdiğim şehirde KPSS puanına göre kontenjanda olan öğretmen adaylarımıza aynı ve benzer puanları vermişler 83 küsur. Bu değerlendirmenin sonucunda benim sıralamam 1621'e geriledi. Bizim bölümümüzden de 1594 kişi alınacaktı. Dolayısıyla ben kontenjan dışında kaldım. Tabi bu durum hayli üzdü çünkü ben bu sürece çocuklarımla beraber hazırlandım. Sonrasında hak arayış sürecimiz başladı. Bugün çocuğumla buradayım. Çünkü hakkımızı savunmak, hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz. Bunu başararak, çalışarak, emek vererek hak ettik. Devlet büyüklerimizden ricamız bu hak serzenişimizi duymaları. 1611 öğretmeni okullarıyla, öğrencileri ile buluşturmaları, bize, ailelerimize, öğrencilerimize sevinç yaşatmalarını istiyoruz. Bekliyoruz, umut ediyoruz.

Aslında biraz cesaret isteyen bir süreçti. Benim iki tane çocuğum var. Birini getirmedik o şu an babasıyla beraber. Kızımla beraber Tokat'tan buraya geldik. Biraz zorluydu ama güzeldi. Çünkü insan istediği şeyler için mücadele edebilmeli, hakkı olan şeyler için mücadele edebilmeli diye düşünüyorum. Yarın öbür gün çocuklarıma anlatırken, 'Evet beraber gittik çünkü hak etmiştik de gitmiştik' demek istiyorum. Bunun da bir başarı olduğuna inanıyorum. Bir başarı duygusuyla buraya geldik."