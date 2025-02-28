Mülakat Mağduru Öğretmenler Adalet Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mülakat Mağduru Öğretmenler Adalet Arıyor

117 gündür hakları için Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenler, adalet talep ediyor.

28.02.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Erva GÜN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Adalet ve hak arayışına 117 gündür devam eden mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yine bir araya geldi. Basın açıklamasına Tokat'ın Niksar ilçesinden 14 aylık bebeğiyle katılan "mülakat mağduru" bir kadın öğretmen, "Ben bu sürece çocuklarımla beraber hazırlandım. Bugün çocuğumla buradayım. Çünkü hakkımızı savunmak, hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz. Bunu başararak, çalışarak, emek vererek hak ettik. Devlet büyüklerimizden ricamız bu hak serzenişimizi duymaları. 1611 öğretmeni okullarıyla, öğrencileri ile buluşturmaları, bize, ailelerimize, öğrencilerimize sevinç yaşatmalarını istiyoruz. Bekliyoruz, umut ediyoruz" dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında yaşanan mağduriyetleri nedeniyle adalet ve hak arayışına 117 gündür devam eden mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına 14 aylık bebeğiyle katılan "mülakat mağduru" kadın öğretmen yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. "Hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz" diyen öğretmen, şöyle konuştu:

"Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümünde KPSS puan sonucuma göre 1575. sıradaydım. 80 küsur puan aldım. Mülakata Samsun'da girdim. Girdiğim şehirde KPSS puanına göre kontenjanda olan öğretmen adaylarımıza aynı ve benzer puanları vermişler 83 küsur. Bu değerlendirmenin sonucunda benim sıralamam 1621'e geriledi. Bizim bölümümüzden de 1594 kişi alınacaktı. Dolayısıyla ben kontenjan dışında kaldım. Tabi bu durum hayli üzdü çünkü ben bu sürece çocuklarımla beraber hazırlandım. Sonrasında hak arayış sürecimiz başladı. Bugün çocuğumla buradayım. Çünkü hakkımızı savunmak, hak ettiğimiz yerde, okullarımızda olmak istiyoruz. Bunu başararak, çalışarak, emek vererek hak ettik. Devlet büyüklerimizden ricamız bu hak serzenişimizi duymaları. 1611 öğretmeni okullarıyla, öğrencileri ile buluşturmaları, bize, ailelerimize, öğrencilerimize sevinç yaşatmalarını istiyoruz. Bekliyoruz, umut ediyoruz.

Aslında biraz cesaret isteyen bir süreçti. Benim iki tane çocuğum var. Birini getirmedik o şu an babasıyla beraber. Kızımla beraber Tokat'tan buraya geldik. Biraz zorluydu ama güzeldi. Çünkü insan istediği şeyler için mücadele edebilmeli, hakkı olan şeyler için mücadele edebilmeli diye düşünüyorum. Yarın öbür gün çocuklarıma anlatırken, 'Evet beraber gittik çünkü hak etmiştik de gitmiştik' demek istiyorum. Bunun da bir başarı olduğuna inanıyorum. Bir başarı duygusuyla buraya geldik."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülakat Mağduru Öğretmenler Adalet Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Aleksandr Darçiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Aleksandr Darçiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:55:51. #1.13#
SON DAKİKA: Mülakat Mağduru Öğretmenler Adalet Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.