Mumbai\'da Su Temini Kısıtlandı

YENİ DELHİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de yüzme havuzlarına ve inşaat alanlarına su temini durduruldu.

Brihanmumbai Belediye Şirketi çarşamba günü yaptığı açıklamada, içme suyu kaynaklarını korumak amacıyla endüstriyel ve ticari kullanıcılara yönelik su arzında da yüzde 20 oranında kesintiye gidildiğini duyurdu.

Yetkililere göre, bu karar geciken muson yağmurları ile son on yılı aşkın sürenin en kurak haziran ayının yaşanması sonucu su rezervuarlarındaki seviye düşüşü göz önünde bulundurularak alındı.

15 Mayıs'tan bu yana kent genelinde yüzde 10'luk tedbir amaçlı su kesintisi uygulanıyordu.

Su temininde şehir dışındaki yedi göle bağımlı olan Mumbai'de yetkililer, su rezervlerinin toplam kapasitenin yüzde 10,35'ine gerilediğini kaydetti.