Mumbai'de Yeraltı Su Deposunda Facia

YENİ DELHİ, 10 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın finans merkezi Mumbai'de bir yeraltı su deposunu temizleyen işçilerden en az 4'ü havasız kalarak hayatını kaybederken bir işçi baygınlık geçirdi.

Brihanmumbai Belediye Şirketi'nin verdiği bilgilere göre olay pazar günü öğleden sonra 5 işçinin temizlik işleme gerçekleştirmek üzere kentin Nagpada bölgesindeki bir tanka girmesinin ardından meydana geldi.

Bir şirket yetkilisi, tüm işçilerin tankın içinde bilinçlerini kaybetmelerinin ardından itfaiyenin alarma geçtiğini söyledi.

Yetkili, "5 işçiden 4'ünün cansız bedeni çıkarılırken, diğer işçi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.