Münbiç\'te Terör Tüneli Keşfedildi

Güncel

ÖMER KOPARAN/ZEYNEP KATRE ORAN - Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesindeki bir okulda teröristlerce kazılan tünel keşfedildi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyon kapsamında Münbiç'i terörden kurtaran SMO güçleri, ilçede arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Teröristlerce askeri karargah olarak kullanılan Buhteri adlı okulda yapılan araştırma kapsamında, PKK/YPG terör örgütü tarafından kazılan 1 kilometre uzunluğunda tünel ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulundu.

Arama tarama çalışmalarına katılan SMO askerlerinden Musap Ömer, AA'ya yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında bulundukları okulda 1 kilometre uzunluğunda tünel keşfettiklerini belirtti.

Tünelin içerisinde patlayıcı bulduklarını kaydeden Ömer, "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan terör örgütü, okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıp terör faaliyetleri yapmaya çalışıyor." dedi.

SMO, 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Sivil yerleşimler terör faaliyetleri için kullanıldı

PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Tel Rufat, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.