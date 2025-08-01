Munzur Balı Londra'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Munzur Balı Londra'da Altın Madalya Kazandı

Munzur Balı Londra\'da Altın Madalya Kazandı
01.08.2025 10:52
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Tunceli'nin coğrafi işaretli Munzur Balı, Londra Uluslararası Bal Ödülleri'nde altın madalya kazandı.

TUNCELİ'nin coğrafi işaretli Munzur Balı, 'İksor' markasıyla katıldığı Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'nda kalite kategorisinde altın madalya kazandı.

Doğası ve zengin endemik bitki çeşitliliği ile Türkiye'nin önde gelen organik bal üretim merkezlerinden Tunceli'de yaklaşık 800 arıcı, Hozat, Ovacık, Pülümür, Çemişgezek ve Nazımiye'de, 2 bin 500 rakımı bulan yaylalarda üretim yapıyor. 'Munzur Balı' olarak coğrafi işaret tesciline de sahip bal üzerinde Tunceli Arıcılar Birliği'nin Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle yaptırdığı analizlerde, 1 kilogramında 210 bin civarında polen bulunduğu tespit edildi. Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'nda 'İksor' markasıyla yarışmaya katılan Munzur Balı, 280 civarında ürünün kalite ve ambalaj kategorilerinde değerlendirildiği organizasyonda, kalite kategorisinde altın madalyaya layık görüldü.

'JÜRİ, BALIN DOKUSUNA, LEZZETİNE VE RENGİNE OY VERDİ'

Bal üreticisi Doğan Çelik, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İksor balını Londra'da Londra Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'na gönderdiğimizde çok büyük bir başvuru sayısı olduğunu tahmin etmiyorduk. 300'den fazla başvurucu ilk etapta başvurmuş, onu öğrendik. Bundan yaklaşık olarak 280 civarı ilk aşamayı geçmiş. Bizim balımızı değerlendiren bağımsız bir jüri heyet oldu. Bu jüri heyeti balın dokusuna, lezzetine ve rengine oy verdi. Dolayısıyla aslında bu ödüllendirmenin sonucu olarak jüri heyetinin takdiri bağlamında altın madalya almaya, Tunceli'nin coğrafi işaretli Munzur balı İksor markasıyla layık görüldü. Bunun için de çok mutluyuz, çok kıvançlıyız" dedi.

'POLEN SAYISI ÜLKE STANDART DEĞERİNİN 3 KATI FAZLA'

Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan, kentte üretilen balda yapılan analizlerde, polen sayısının Türkiye standartlarının 3 katı olduğu belirterek, "Çok mutluyuz, çok kıvançlıyız. Türkiye'de arıcının ürettiği balla ilgili hiçbir sorun yoktur. Türkiye'de daha çok yapay diğer ürünler arıcının önüne geçmektedir ve balın itibarını da sarsan konu kesinlikle yapay ürünlerdir. Yoksa ben ülkenin her tarafında üretilen balların gayet kaliteli olduğunu biliyorum. Bizim ayrı bir avantajımız var. Zengin endemik bitki çeşitliliğimiz var. Bütün bunlar da bizi öne çıkaran şeyler. Polenle ilgili bir çalışma yaptık. Hacettepe Üniversitesi ile bir çalışma yapmıştık. Bizim polen sayımız özellikle bir balda bulunan polen sayımız ülkede üretilen ortalama balların çok fazla üzerinde. Yani polen sayımız en son 210 bin civarındaydı. Standardın tam 3 katı fazla. Yani bir kilogram bal içerisindeki polen durumunu ifade ediyordu. Ayrı zengin bir içeriğe sahibiz. Bir de yeni endemik türler var aslında. Mesela yapılan polen kütüphanesinden bakıldığında türü tespit edilemeyen ama bizim coğrafyamızda bulunan bir sürü endemik polen, bitkinin polen türü var. Biz zaten balımızın ödüllü döneceğine emindik. İksor'da buna vesile ödülden dolayı üreticilerimiz olduğu teşekkür ediyoruz. Londra'daki çok mutlu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tunceli, Ekonomi, Güncel, Londra, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Munzur Balı Londra'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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