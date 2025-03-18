Murat Bakan\'dan İmamoğlu\'nun Diplomasıyla İlgili Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine "Bu yaptığınız adaletsizlik, bizim direncimizi daha da artırdı" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Duruma tepkiler ardı ardına geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ederek seçime sokmayacaklarını sanan gafiller, Zalim, ancak mazlum direnmeyi bıraktığında kazanır. Bu yaptığınız adaletsizlik, bizim direncimizi daha da artırdı. Pazar günü Ekrem İmamoğlu önce partimizin Cumhurbaşkanı adayı olacak sonra da yapılacak ilk seçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak!"