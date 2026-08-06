YENİ Partili Bakan, adının geçtiği WhatsApp yazışmaları hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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YENİ Partili Bakan, adının geçtiği WhatsApp yazışmaları hakkında suç duyurusunda bulundu

YENİ Partili Bakan, adının geçtiği WhatsApp yazışmaları hakkında suç duyurusunda bulundu
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Yeni Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Menderes Belediye Başkanı'na ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, Menderes Belediye Başkanı'na ait olduğu öne sürülen ve kendi isminin de geçtiği WhatsApp yazışmalarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan, içeriklerin kim tarafından ve hangi amaçla üretildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi.

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menderes Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasının ardından daha önce de gündeme gelen WhatsApp yazışmalarının yeniden dolaşıma sokulduğunu belirtti. Bakan, şunları kaydetti:

"Menderes Belediye Başkanı'na ait olduğu iddia edilen ancak kendisinin daha önce bu yazışmaların kendisine ait olmadığını açıkça belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu WhatsApp yazışmaları, Başkan'ın gözaltına alınmasının ardından yeniden dolaşıma sokulmuştur. Söz konusu içerikte benim ismime de yer verilmektedir. Bu nedenle bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bu yazışmalar iddia edildiği gibi gerçek değilse, bu dijital içeriğin kim ya da kimler tarafından, hangi amaçla ve kimin talimatıyla üretilip servis edildiği ortaya çıkarılmalıdır. Bu yazışmalar gerçekse, yazışmanın taraflarıyla ilgili gereğinin yapılmasını talep ediyorum.

Şunu açıkça ifade etmek isterim: Menderes Belediye Başkanı ile iki buçuk yıl içinde, resmi toplantılar dışında topu topu üç kez görüşmüşümdür. Bırakın bir menfaat ilişkisini, kendisinin bir çayını dahi içmedim. Bu süre boyunca kendisinden hiçbir konuda talebim olmamıştır. Tek istisnası, Çileme köyünde yaşayan engelli bir vatandaşımız için istediğim akülü tekerlekli sandalyedir. Siyasetteki "alışverişim" bundan ibarettir; onunla da gurur duyuyorum.

İsmi bu içerikte geçen tek kişi de ben değilim. Aynı içerikten dolayı daha önce başka isimler de savcılığa başvurmuş, içeriğin yurt dışı kaynaklı bir hesap üzerinden yayıldığı tespit edilmiştir. Karşımızda tekil bir dedikodu değil, belli bir siyasi hedefi olan örgütlü bir algı operasyonu vardır. Bu yazışmaları gerçekmiş gibi yayan, üzerine algı kuran ve halkı bilerek yanıltıcı bilgiyle hedef gösteren herkes hakkında da ayrıca hukuki süreç başlatacağım. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Partili Bakan, adının geçtiği WhatsApp yazışmaları hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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