Murat Emir\'den Abdullah Güler\'e: "Böylesine Savruk, Saldırgan ve Haddini Bilmez Tutumlarına Hiç Tanık Olmadık"

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e tepki gösterdi. "Kendince Özgür Özel'e laf yetiştirecek. 'Sen kimsin ya?' diye sana sorarlar. Evet bu kanunun içerisinde iğrenç hükümler var" diyerek Özel'in söylemini tekrar eden Emir, Abdullah Güler'in tutumunu 'sarkastik, savruk, saldırgan ve haddini bilmez' ifadeleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e 'son derece ciddiyetsiz ve parlamento geleneklerine aykırı bir tutum' takındığını söyleyerektepki gösterdi. Emir, "Yılbaşından önce getirilen torba yasada bizim muhalefet olarak kırmızı çizgi saydığımız kanun maddeleri vardı. 'Bu kanun maddeleri olduğu sürece biz asla geri adım atmayız, sonuna kadar direniriz' demiştik. Yılbaşında herkes evine gidebilsin ve geçmesi mutlaka şart olan yani 2025'e bırakılmaması gereken kanunlar da yasalaşabilsin diye uzlaştık. Ama görülmemiş ve hiç tanıdık olmadığımız bir biçimde, 15 gün sonra mürekkebi kurmadan geri getirdiler" dedi.

AK Parti milletvekillerine seslenen Emir, "İçinize son derece deneyimli milletvekilleri var. Bu sözünü yemektir arkadaşlar. Bu kimseye yakışmıyor. Bu sizin de yüzünüzü kızartır, buna izin vermeyin. Grup yönetiminizi uyarın. Grup yönetiminize söyleyin ki 'bizim alnımızı yere baktırmayın, yüzümüzü kızartmayın, delikanlı olun sözünüzü tutun.' Sizden bunu bekliyoruz" diye konuştu.

"Bizim asla kabul edemeyeceğimiz maddelerin yanına emekli maaş düzenlemesini koydunuz"

Emir, bu zamana kadar parlamentoda Anayasa değiştirildiği, olağanüstü hallerin ilan edildiğini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kavgalar ettik, ancak nerede kavga edeceğimizi, nerede uzlaşacağımızı hep konuştuk ve anlaştık. Ama 15 gün önce söylediğinin tam tersini gelip 'Ne varmış canım bunun içerisinde getirsinler önerilerini, konuşalım' diyen Abdullah Güler'in böylesine sarkastik böylesine savruk, böylesine saldırgan ve haddini bilmez tutumlarına hiç tanık olmadık. Adını veriyorum gelsin burada konuş. Kendince Özgür Özel'e laf yetiştirecek. 'Sen kimsin ya?' diye sana sorarlar. Evet bu kanunun içerisinde iğrenç hükümler var arkadaşlar. 7 Ocak'ta Sayın Bakan 'Biz emekli maaşını 14 bin 149 lira yaptık hayırlı olsun' demedi mi? Dedi. Haberiniz var mıydı? Yoktu. Yazdılar elinize tutuşturdular getirdiniz. İşte bu iğrençlik değilse nedir? Getireceksiniz alelacele emekliler maaş alsın diye sekiz tane bizim asla kabul edemeyeceğimiz, geri çektiğimiz maddelerin yanına bir de emekli maaş düzenlemesini koyacaksınız. Niye çünkü emekliler maaş almak zorunda çünkü açlar aç. Siz de biliyorsunuz ve böylesine kanunun, Genel Kurul çalışmalarının arkasından dolanan, Genel Kurulu değersizleştiren, iç tüzüğü önemsizleştiren milletvekilini sadece 'eline veririz, tutuştururuz. Gecenin bir vakti oylarlar, parmaklar kalkar iner' seviyesine indirgenmesine siz de karşı çıkın. Siz de seçmenlerden aldığınız yetkinin arkasında durun arkadaşlar.

"AYM iptal kararı gelene kadar yapabildiğimiz kadar bir şey yapalım diyorsunuz"

Bunların hepsi Anayasa Mahkemesinin iptal kararları. Çünkü savruksunuz, zamanında getirmiyorsunuz, komisyonlarda çalışmıyorsunuz. Diyoruz ki, 'Anayasa'ya aykırı', siz 'Yok efendim, nasılsa geri dönecek' diyorsunuz. Geri dönüyor hepsi böyle. Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkisini genişletiyorsunuz. Anayasa açık, genişletemezsiniz ama genişletiyorsunuz. Çünkü AYM iptal kararı gelene kadar yapabildiğimiz kadar bir şey yapalım diyorsunuz. Olacak iş mi bu? Devlet Denetleme Kurulu yetkililerine teftiş sırasında görevli memuru açığa alma yetkisi veriyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletinde böyle bir şey olamaz. Bu bir kırmızı çizgidir ve bunu geçiyorsunuz. Plan ve Bütçe'ye koyuyorsun bizimle alay eder gibi ve sonra diyorsunuz ki 'Ya bu CHP Grubu, bu muhalefet milletvekilleri niye bu kadar yoklama istiyor, bunların dertleri ne?' Bizim derdimiz ciddi olunsun, verilen sözler tutulsun, daha mürekkebi kurumadan geçirilen kanunlar tekrar tekrar buraya getirilmesin. Ne siz yorulun ne biz yorulalım. Bu milletin ihtiyaç duyduğu yasaları yapalım.

"TMSF üzerinden hala el konulan şirketlere kayyum atıyorsunuz"

Darbe oldu üç aylığına OHAL çıkarttınız hatırlayanlar vardır. OHAL'i yıllarca sürdürdünüz OHAL kalkalı 6,5 yıl oldu. TMSF üzerinden hala el konulan şirketlere kayyum atıyorsunuz. Şimdi tekrar yasa getiriyorsunuz beş yıl daha atacağız diyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Hukuk devletinde bir adamın ne olursa olsun malına, mülküne 11 buçuk yıl kayyum atanır mı, atanmaz mı? Bu kırmızı çizgi olur mu, olmaz mı? Buna el kaldıranlar ileride töhmet altına girer mi, girmez mi? Vedat Işıkhan, 'İşverene destek vereceğiz 1000 lira yaptık' diye hava attı. Evet yapıyorlar, her yere yapıyorlar. Bir belediyelere yapmıyorlar. Çünkü belediyeleri CHP'ye aldı. Ben buna iğrençlik demeyeceğim de ne diyeceğim?"