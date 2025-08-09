Murat Emir'den İmamoğlu Ziyareti - Son Dakika
Murat Emir'den İmamoğlu Ziyareti

09.08.2025 19:20
CHP'li Murat Emir, tutuklu İmamoğlu ve diğer siyasetçileri cezaevinde ziyaret etti, tutuksuz yargılama talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile diğer bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Emir, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 arkadaşını ziyaret ettiğini ve gün boyu bu ziyaretlerin sürdüğünü, vakit yetse günlerce görüşmeler yapması gerektiğini çünkü 100'ün üzerinde arkadaşının burada tutuklu olduğunu söyledi.

İmamoğlu ile görüşmesine değinen Emir, "Artık bir an evvel iddianamenin yazılması gerektiğini, kendisinin yargılanmaktan asla kaçınmayacağını ama aslolanın tutuksuz yargılanmak olduğunu, seçilmiş belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeyi görev saydığını, dolayısıyla da tutuksuz bir biçimde ve hızlı bir iddianameyle yargılanmak istediğini, TRT'nin yayınlayacağı bir duruşma içerisinde de kendisinin masum olduğunun ve atılı suçların her birinin çürütüldüğünün halkımız nezdinde teker teker görüleceğini söyledi." diye konuştu.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın burada olmaması gerektiğini savunan Emir, Karalar'ın Adana'ya hizmet etmek için seçildiğini ve Adana'da tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanan Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının susturulmaya çalışıldığını öne süren Emir, "Asıl hedeflediklerinin toplumu susturmak, sindirmek, kendileri için risk olabilecekleri susturmak, tek ses bir Türkiye yaratmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa Fatih Altaylı ile ilgili bir iddia dahi bulamadılar, bir kanun maddesine bile dayandıramadılar." dedi.

Tayfun Kahraman ile ilgili Anayasa Mahkemesinin, adil yargılanmadığı yönünde karar verdiğini, kararın geç olmakla birlikte doğru olduğunu kaydeden Emir, ilgili yerel mahkemenin bir an evvel tutuksuz yargılamayı başlatmasını beklediklerini dile getirdi.

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da burada olmaması ve yasa gereği Ankara'da yargılanması gerektiğini savunan Emir, "Arkadaşlarımızın burada 1 saat kalmaları bile doğru değil. Çoğu seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler." ifadesini kullandı.

Emir, İmamoğlu'nun 4, Ahmet Özer'in 9 ve Rıza Akpolat'ın 7 aydır burada olduklarını belirterek, artık iddianamelerin çıkmasını, operasyonların bitmesini ve şeffaf yargılamayı beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

