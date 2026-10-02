Murat Emir, Mersin\'de kadının pijamalı görüntülerine açık suç ve alçakça saldırı dedi

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, " Mersin'deki operasyonda bir kadının ev kıyafetleri ile görüntülerinin fütursuzca servis edilmesi açık bir suç ve insan onuruna yönelik alçakça bir saldırıdır" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alındığı operasyonlarda gözaltılar sırasında kaydedilen bir kadının pijamalı görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Mersin'deki operasyonda bir kadının ev kıyafetleri ile görüntülerinin fütursuzca servis edilmesi açık bir suç ve insan onuruna yönelik alçakça bir saldırıdır! Bakanların 'Bizimle ilgisi yok' diyerek topu birbirine atması, bu rezaletin üstünü örtemez ve sorumluluktan kaçış olamaz.

Devlet, vatandaşının mahremini ifşa edip haysiyet cellatlığı yapamaz. Bu ahlaksızlığı ve hukuksuzluğu tümden reddediyoruz. Sorumlular yargı önüne çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağız."