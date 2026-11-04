Murat Emir yargı süreçlerini eleştirdi, AİHM ve AYM kararlarına uyulmasını istedi

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerini eleştirerek, "Türkiye'nin bugün acilen demokrasiye, temel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasına, Anayasa'ya saygı duyulmasına ve toplumsal barışa ihtiyacı var" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçilmeden önce partilerin grup başkan ve başkanvekillerine yerinden söz verdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasına DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin değerlendirmelerine değinerek başladı. Emir, 4 Kasım 2016'da eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın gözaltına alınıp tutuklandığını, aradan geçen on yıla rağmen cezaevinde tutulduklarını söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) bu tutukluluklara ilişkin üç kez siyasi amaçlarla hareket edildiği ve hukukun siyasi rakiplere siyaset yaptırmamak için kullanıldığı yönünde kararlar verdiğini belirten Emir, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanmasını istedi.

Emir, "Biz artık hiç olmazsa toplumsal barışı konuştuğumuz, Komisyon raporunu konuştuğumuz bir süreçte Komisyon raporumuzun gereği olarak da artık hiç olmazsa bundan sonra AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasını ve Demirtaş, Yüksekdağ ve buna benzer tutukluların Anayasa ihlal edilerek tutukluluklarının devam edilmesine son verilmesini bekliyoruz, talep ediyoruz. Türkiye'nin bugün acilen demokrasiye, temel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasına, Anayasa'ya saygı duyulmasına ve toplumsal barışa ihtiyacı var" dedi.

"İMAMOĞLU VE SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARI DA CEZAEVİNE KONDU"

Emir, 2016 yılında siyasetçilerin tutuklanmasıyla siyasetin dizayn edildiğini savunarak, benzer bir sürecin Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yürütüldüğünü öne sürdü. İmamoğlu hakkındaki soruşturmada gizli tanık ifadelerinin iktidar temsilcileri tarafından Meclis kürsüsünden gündeme getirildiğini belirten Emir, bu ifadelerin iftira olduğunu daha önce de dile getirdiklerini söyledi.

İmamoğlu hakkındaki davada gizli tanıkların ifadelerine ilişkin tutanaklardan bölümler aktaran Emir, gizli tanık "Gürgen"in, "Bizzat şahitliğin, görmüşlüğün var mı?" sorusuna "Görmüşlüğüm yok ama konuşulanlar hep öyleydi" yanıtını verdiğini hatırlattı. Emir, Gürgen'in iddialarından vazgeçtiğini ve hiçbir şeyi görmediğini, duyumlarını aktardığını belirtti.

Gizli tanık "Zeytin"in de hakimin doğrudan görgüsü olup olmadığı yönündeki sorusuna "Yok, piyasadan duyumlarımı anlattım" yanıtını verdiğini aktaran Emir, "Meşe" isimli gizli tanığın ifadelerinin daha sonra "İlke" isimli başka bir gizli tanık tarafından aynı şekilde dile getirildiğini, "İlke"nin de sonradan gizli tanıklıktan vazgeçtiğini söyledi.

Emir, "Atılan iftiraların hiçbir maddi temele dayanmadığı, tamamen İstanbul'u ele geçirmek, tamamen koltuğuna sahip çıkmak, tamamen partinin yükselişini önlemek üzere yapılmış siyasi bir darbe olduğunu, 4 bin sayfalık iddianamede bir kuruşluk rüşvet bulunamadığını, gizli tanık ifadelerinin de artık tel tel çöktüğünü odunlar bile anladı" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK PROGRAM TAMAMEN ÇÖKTÜ"

Konuşmasında ekonomi politikalarını da eleştiren Emir, ekonomik programın enflasyon hedeflerini tutturamadığını savundu. TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyonun 29,77 olduğunu, ENAG'ın ise yıllık enflasyonu 45,12 olarak hesapladığını belirten Emir, iki oran arasındaki farkın ücret artışlarına yansıtılmadığını söyledi.

Emir, "O sahte enflasyon rakamlarına güvenerek zam yapıp işçinin, emeklinin, memurun sofrasından çaldıkları fark" dedi. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklandığını hatırlatan Emir, ehliyet, harç, pasaport ve trafik cezalarındaki artışların bu oran üzerinden yapılacağını, ücret artışlarında ise hedeflenen enflasyonun esas alınacağını belirtti.

İktidarın dar gelirli, sabit gelirli, emekli ve işçiyi gözetmediğini savunan Emir, "Sizin enflasyonunuza inansak dahi milyonları perişan ettiniz, ekmeğe muhtaç ettiniz" diye konuştu.

Borsa üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdüğü işlemlere ilişkin iddialarını da yineleyen Emir, 1-16 Eylül tarihleri arasında 400 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığını iddia etti. Böyle bir vurgunun siyasi ve bürokratik destek olmadan gerçekleştirilemeyeceğini savunan Emir, organizasyonun arkasındaki isimlerin açıklanmasını istedi.

Emir, "Eğer bir örgüt varsa... İlk defa 'örgüt' diyorsunuz. Biz başından beri 'Böyle bir hırsızlık, asrın soygunu siyasi destek olmadan, bürokratik destek olmadan, organize olunmadan, denetimler böylesine etkisizleştirilmeden yapılamaz, bu mümkün değil. Siz bu akılla bu sorunu çözemezsiniz' dedikçe 'Merak etmeyin, her şey kontrol altında' diyordunuz" ifadelerini kullandı.

"BU ÖRGÜTÜN BAŞI KİM? 241 VIP LİSTESİNDE KİMLER VAR?"

Söz konusu işlemlerle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 241 kişilik VIP listesinin açıklanmasını isteyen Emir, 1-16 Eylül tarihleri arasında 400 milyar liranın yurt dışına çıkarılmasına kimlerin göz yumduğunu sordu. Emir, Tera Fon'un bir hissesinin değerinin 72 kat artmasına rağmen buna seyirci kalındığını iddia ederek, fonun işlemlerinin arkasındaki isimlerin de açıklanmasını talep etti.

Murat Emir, "Bu örgütün başı kim? Bu örgütün emir vereni kim? Suç örgütünü kuran kim? Örgüt lideri kim? 241 VIP listesinde kimler var? O on beş günlük sürede yetkililer, ilgililer düdüğü çalmadığı için 400 milyar lirayı yurt dışına kaçıran kim? Tera Fon'un böylesine vurgun vurmasına, bir hissesini 72 kat artırırken buna seyirci kalanlar kimler? Bunların bir an evvel açıklanmasını bekliyoruz" dedi.