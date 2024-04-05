Murat İkiz, Havza Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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Murat İkiz, Havza Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Murat İkiz, Havza Belediye Başkanı olarak göreve başladı

AK Parti'den Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, belediye binası önünde düzenlenen törende görevine başladı. İkiz, halktan aldığı güçle gerçek belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını belirtti. Eski Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür eden İkiz, Havza'ya nitelikli 5 yıl yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Törene AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

05.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:43
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AK Parti'den Havza Belediye Başkanı seçilen Murat İkiz, görevine başladı.

İkiz, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, halktan aldığı güçle gerçek belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

Eski Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden İkiz, "15 yıl hizmet ettiğim ilçeme yeniden hizmet etme imkanı bulduğum için gururluyum. Her şeyin en iyisini hak eden halkımıza en iyi hizmet vermek için hep birlikte çalışacağız. Havza'ya çok nitelikli 5 yılı yaşatmak en büyük hedefimiz. Rabb'im utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Sebahattin Özdemir de 5 yılda güzel hizmetler yaptıklarını dile getirerek, "Ben sizlere hakkımı helal ediyorum, sizler de bana helal edin. Görevi, devraldığın Murat İkiz başkanımıza 5 yıl sonra devrediyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kesilen kurbanın ardından İkiz, görevine başladı. İkiz, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Törene AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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