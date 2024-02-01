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Murat Kurum: CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da yol bitmiştir - Son Dakika
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Murat Kurum: CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da yol bitmiştir

Murat Kurum: CHP\'li mevcut yönetim için İstanbul\'da yol bitmiştir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Güngören Gençosman Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, mevcut CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'un sorunlarını gündemine almadığını ve İstanbul'da yolun sonunu gördükleri için çaresizlik içinde olduklarını belirtti. Kurum, Güngören'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını ve kadınlarla ilgili projelerini paylaşarak, Güngören'in sorunlarını çözeceklerini ve deprem dönüşüm seferberliği başlatacaklarını ifade etti.

01.02.2024 14:15
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." dedi.

Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Güngören Gençosman Kültür Merkezi'ndeki "Kadın Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Kurum, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile ilçenin geleceği için adım attıklarını söyledi.

Güngören Tozkoparan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, "Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Tozkoparan'da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan ve şu an oradaki trafiğin sebebi olan meydan projelerimizi biz yapacağız. Güngören'de yıkılan ne varsa biz sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, mevcut İBB yönetimin İstanbul'un hiçbir sorununu gündemine almadığını belirterek, "Yolun sonunu gördükleri için çaresizlik duygusuyla İstanbul'un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir." şeklinde konuştu.

Projelerini paylaştı

Kadınlarla ilgili projelerini paylaşan Kurum, ilk işini kuran kadınlara 100 bin lira destek vereceklerini söyledi.

Güngören'de Millet Bahçesi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Tozkoparan'da türlü türlü engellemeler koydular. Kentsel dönüşüm siyaset üstüdür, biz burada siyaset yapmayacağız dediler. Bir baktık o kentsel dönüşümdeki kardeşlerimizin aklını çekmek için hepsi oraya üşüştüler. Annelerimizin, babalarımızın bizden beklentisi neyse belediye başkanımla ilçe başkanımla hep birlikte el ele verdik ve Güngören'in sorunlarını çözdük. Biz Güngören için dertliyiz."

Kurum, deprem dönüşüm seferberliği başlatacaklarını, 39 ilçede 650 bin yeni ev inşa edeceklerini, 700 bin lira hibe destek ve 700 bin lira uygun şartta kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceklerini anlattı.

Okulların güvenliği ve sağlığıyla ilgili en üst düzeyde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kurum, İstanbul'daki tüm okullarda ilkokul öğrencilerine beslenme desteği vereceklerini, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını 0-6 yaşa çıkaracaklarını, babalara da bu yaş aralığındaki çocuklarla ücretsiz seyahat hakkı tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Murat Kurum: CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da yol bitmiştir - Son Dakika
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