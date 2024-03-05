Murat Kurum: Ev kadınlarına saygı göstermeyen CHP\'li adaya gereken cevabı vereceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın." dediğini belirterek, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Bu değer bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek." dedi.
Kurum, Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) Buluşması'ndaki konuşmasında, kadınlar ve gençler için "Yeniden İstanbul" hedefiyle yollarda olduklarını söyledi.
İstanbul'un, kadınların ve gençlerin başrolü oynadığı bir şehir olacağını dile getiren Kurum, "Sizin iş gücüne katılımınızı çok önemsiyoruz. Bunun için de ihtiyaç duyduğunuz eğitimlere, istihdam fırsatlarına dair yaşadığınız eşitsizlikleri bir bir ortadan kaldıracağız. Onların kapattığı o İSMEK'imizi İstanbul'un 39 ilçesine, her mahallesine biz getireceğiz." diye konuştu.
Kurum, kadınların hangi sektörde iş yapmak isterlerse yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz. Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahibi büyüklerimizin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
"Kadınlarımızın yanımızda olduğunu her zaman ifade ettim"
Kadınların toplumun gelişmesinde, iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde ne kadar önemli rol aldığını bildiklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Peki kıymetli hanımefendiler, bu CHP'li mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi, gördünüz mü? 'Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın.' diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı, kibirli belediye başkanının kibri, aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ailemizin temeli, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, hak bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek. Seni yetiştiren de bir ev kadınıdır. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın, onları küçümseyemezsin. Onlar ailelerinin çatısı, direği oldular, yeri geldi annelik, babalık yaptılar. Eğer bu ülke bugün bu durumdaysa kadınlarımız sayesinde oldu. Biz her zaman kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Kadınlarımızın yanımızda olduğunu her zaman ifade ettim. Her zaman onların fikrine, görüşüne değer vereceğimizi söyledim. Bundan rahatsızlar. Dedim ki, 'Bu bir kadın hareketi' olacak. Bundan rahatsızlar, çünkü 31 Mart gecesi süresiz tatile gidecekler, onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek."
"Bırakın yatırım yapmayı, elektrik parasını ödeyemiyor"
Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün "İSKİ tam bir rezalet." dediğini, İSKİ'yi bu hale getirenlerin mevcut İBB yönetimi olduğunu dile getirdi.
İBB Başkanının, İSKİ'nin kaynaklarını kendi geleceği için harcadığını söyleyen Kurum, "Şu an İSKİ, elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bırakın yatırım yapmayı, elektrik parasını ödeyemiyor. İstanbul'a şu 5 yılda bir damla yeni içme suyu kaynağı getirmediler. İstanbul eğer bundan sonraki süreçte susuz kalırsa sorumlusu bunlar. Çünkü bu konuda hiçbir çaba sarf etmediler. Ne arıtma tesisi ne dere ıslahı ne de bu konuda Beykoz'un ihtiyaçlarını giderecek adımları atmadılar. Bunların anlayışı bu." değerlendirmesinde bulundu.
Beykoz'un 3 mahallesine İETT otobüslerinin ya gelmediğini ya da saatler sonra geldiğini vurgulayan Kurum, 1 Nisan'dan itibaren hizmeti Beykozlulara getireceklerini söyledi.
Kurum, 0-6 yaş arası çocukların sadece anneleriyle değil babalarıyla da ücretsiz seyahat edebileceğini, ilköğretim çağındaki çocukların, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacağını kaydetti.
İstanbul'un mevcut İBB yönetiminde çok zaman kaybettiğini dile getiren Kurum, İstanbul'un 5 yılının ziya ve heba edildiğini sözlerine ekledi.
Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda kişi katıldı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: Ev kadınlarına saygı göstermeyen CHP'li adaya gereken cevabı vereceğiz - Son Dakika
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