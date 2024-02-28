Murat Kurum: İstanbul\'da binlerce eseri beraber yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İnşallah 81 ilimizde ellerimizi birleştirip binlerce eseri nasıl yaptıysak, şimdi çok daha güzellerini İstanbul'da yapmak için beraber yol yürüyeceğiz." dedi.
Kurum, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşma programında yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşların her alandaki sorun, istek ve taleplerine sabırla, azimle cevaplar aradığını, çözümler ürettiğini söyledi.
Kanaat önderlerinin ise Türkiye için bir anahtar görevi gördüğünü belirten Kurum, "Böylesine önemli görevler üstlenen siz değerli muhtarlarımız ve STK'larımız, yapmış olduğunuz fedakar çalışmalarla her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bizler de her zaman sizlerin yol arkadaşı olmaya çalıştık, sizlerle yol yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz." diye konuştu.
Kurum, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini, mahallelerin sıkıntılarına derman olmak için gayret gösterdiklerini aktararak, "İnşallah 81 ilimizde ellerimizi birleştirip binlerce eseri nasıl yaptıysak, şimdi çok daha güzellerini İstanbul'da yapmak için beraber yol yürüyeceğiz. İnanıyorum ki 'Sadece İstanbul' idealimizi yine birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
"İcraat, hizmet, belediyecilik bizim işimiz"
İstanbul'da deprem riskini, trafik çilesini milletin gündeminden çıkaracaklarının altını çizen Kurum, İstanbul'u yeniden dünyanın en güzel şehri yapacaklarını kaydetti.
Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda herhangi bir hizmet yapmadığını söyleyerek, "İstanbul'un kaynağını israf ediyorlar. İstanbul'un kaynağını İstanbul dışında her yere açıyorlar. Bunu kendileri, kendi arkadaşları söylüyor. Kongrelerde yaptıkları, reklamlara harcadıkları... Biz İstanbul'un kaynağını İstanbul'a açacağız. İstanbul'un kaynağını Arnavutköy'e açacağız ki Arnavutköylü kardeşimizin yüzü gülsün." dedi.
İSKİ'nin Arnavutköy'e bir yatırım yapmadığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Seller bastığında, 'Biz öyle bir söz vermemiştik.' demeyi biliyorlar. Kar, yağmur yağdığında başka yerlerde fotoğraf vermeyi biliyorlar. Deprem olduğunda 'Ben çocuklarımla tatile giderim.' demeyi biliyorlar. İstanbul'u sel bastığında 'Ben aileme vakit ayıracağım.' diyorlar. Bizim de ailemiz, çocuklarımız var. Ama bizim ailemiz o kadar büyük ki. Bizim ailemiz 85 milyon. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz. Bizim ailemiz Arnavutköy'ün tüm insanları. O yüzden onlar ne yaparsa yapsın, hangi bahaneyi üretirse üretsin biz söz verdik mi yaparız. Çünkü icraat, hizmet, belediyecilik bizim işimiz."
Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Murat Kurum: İstanbul'da binlerce eseri beraber yapacağız - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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