Murat Kurum: İstanbul'da hizmet üretemeyen bir yönetim var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Kurum: İstanbul'da hizmet üretemeyen bir yönetim var

Murat Kurum: İstanbul\'da hizmet üretemeyen bir yönetim var

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un sorunlarına çözüm üretemeyen, hizmet üretemeyen bir yönetim olduğunu belirtti. Kurum, kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına değinerek, 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacaklarını ve İstanbul'u rahat, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini söyledi.

13.03.2024 18:21  Güncelleme: 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe- Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar." dedi.

Kurum, Kağıthane mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un tüm sorunlarına çözüm üretmek, derdine derman olmak için 1 Nisan'ı beklediklerini söyledi.

İstanbul'un 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde çile çektiğini belirten Kurum, "Bugün baktığınızda CHP'li İBB yönetiminin Kağıthane'ye en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiklerini gördünüz mü? Kağıthane'nin en önemli sorunları ulaşım ve kentsel dönüşüm. Burada kentsel dönüşümü neden başlatmadılar, vatandaşlarımızın trafik çilesini bitirmek için tek bir adım atmadılar? Bunlar hizmetten anlamaz, bunlar hizmet üretemez, eser üretemez." diye konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin en iyi yaptığı şeyin yalan söylemek olduğunu dile getirerek, "Dün birine daha şahit olduk. 'Biz İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık' diyor. Kardeşlerim, yalandan başka bir icraatını gördünüz mü? İşte ortada... 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Bu da yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir ağabey zamanında temelleri atılan metro projelerinin temelini 'ben attım', 'sıfırdan yaptım' diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı, icraat hırsızlığı yapıyor. Her güne bir yalan sığdırıyorlar. Bunların bu yalanlarını biz yüzlerine söylemekten, onlar yalan söylemekten bıkmadılar." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var, ne metro. Bu da seçim korkusuyla alelacele yapılmış icraatlardan birisi. Ama korkunun artık ecele faydası yok."

"İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak"

Kurum, İstanbul'da her gittikleri yerde vatandaşların kendilerinden kentsel dönüşüm talep ettiğini, mevcut yönetimin bu talebi görmediğini ve duymadığını ifade etti.

İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacaklarını aktaran Kurum, kentte 650 bin konut yaparak, vatandaşları güvenli yuvalara kavuşturacaklarını kaydetti.

Kurum, İstanbul'u trafik işkencesinden, ulaşım eziyetinden vatandaşların oylarıyla kurtaracaklarını belirterek, "İstanbul riskli bina tehdidinden, metro yetersizliğinden, taksi probleminden, su tarifesi adaletsizliğinden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak." dedi.

Programa, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Kağıthane, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum: İstanbul'da hizmet üretemeyen bir yönetim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:31 Fenerbahçe maçında oynayacak mı Abdullah Avcı’dan Uğurcan Çakır sözleri Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 19:42:50. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum: İstanbul'da hizmet üretemeyen bir yönetim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement