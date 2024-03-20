Murat Kurum, İstanbul'un mevcut belediye başkanını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Murat Kurum, İstanbul'un mevcut belediye başkanını eleştirdi

Murat Kurum, İstanbul\'un mevcut belediye başkanını eleştirdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'nu ziyaretinde İstanbul'un mevcut belediye başkanını eleştirerek, şehirde yapılan işlerin iptaller, hafriyat dökülen metro tünelleri ve beton dökülen kara yolu tünelleri gibi enteresan işler olduğunu söyledi. Kurum, mimar ve mühendislerle birlikte İstanbul'un geleceği için mücadele edeceklerini belirtti.

20.03.2024 20:01  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Algı üreten, sürekli bir polemik ile gündeme gelen bir belediye başkanı gördü İstanbullular. Geriye dönüp baktığınızda da İstanbul'da şöyle hatırlanacak bir eseri maalesef yok. Hatırladıklarım, iptal edilen metro tünelleri, hafriyat dökülen metro tünelleri, beton dökülen kara yolu tünelleri, temel atmama törenleri gibi enteresan işler." dedi.

Mimar Mühendisler Grubunu ziyaretinde konuşan Kurum, seçimde deprem korkusu ve ulaşım çilesinin oylanacağını söyledi.

İstanbul'un geleceği için mimar ve mühendislerle mücadele vereceklerini belirten Kurum, "Ben sizin bir mesai arkadaşınız oldum yıllardır. Farklı alanlarda, afette, selde, yangında, depremde beraberdik. Vatandaşlarımızın refahı için, şehirlerimizin huzuru için projeler çizdik, beraber uyguladık. İnşaatlarını beraber yaptık, altyapılarını beraber yeniledik ve hamdolsun ülkemizi bugünlere getirebilme adına da gece gündüz hep birlikte mücadele ettik." diye konuştu.

Kurum, Türkiye Yüzyılı'na girildiğini anımsatarak, "İkinci bir yüzyıldan bahsediyoruz. Bu yüzyılda İstanbul'un lokomotif bir şehir olması ve ekonominin merkezi, yüksek teknolojinin merkezi, insanlarımızın huzurla, güvenle yaşadığı bir şehir olabilmesi için de bu mücadeleyi daha güçlü bir şekilde vermemiz lazım." ifadesini kullandı.

İstanbul'un 5 yıldır algı ve polemikten başka bir şey üretmeyen bir anlayışla yönetildiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"5 yıllık süreci hepimiz gördük yaşadık. Algı üreten, sürekli bir polemik ile gündeme gelen bir belediye başkanı gördü İstanbullular. Geriye dönüp baktığınızda da İstanbul'da şöyle hatırlanacak bir eseri maalesef yok. Hatırladıklarım, iptal edilen metro tünelleri, hafriyat dökülen metro tünelleri, beton dökülen kara yolu tünelleri, temel atmama törenleri gibi enteresan işler."

Mimar Mühendisler Grubu ile çalışmak istediklerini dile getiren Kurum, kendilerinin her zaman ulaşılan tarafta olacağını belirtti.

Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, ziyaretinden dolayı Kurum'a teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA

Murat Kurum, İstanbul, Mimar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum, İstanbul'un mevcut belediye başkanını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 20:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Kurum, İstanbul'un mevcut belediye başkanını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement