Murat Kurum, Küçükçekmece\'deki saldırıyı kınadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırı ile ilgili AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Kurum "Aday tanıtım töreni yaparken içerideki kıymetli başkanımız, oradaki derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimizle birlikte konuşma yaparken, uzun namlulu ve tabancalarla ateş açılmış ve bu ateş sonucunda buradan geçen bir vatandaşımız, kardeşimiz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, savcılığımız, valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de hastanemizde tüm arkadaşlarımızla birlikte yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız, yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadırlar ve yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bir fiil takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, inşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir" dedi.
"DEMOKRASİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEYECEKLER"
Kurum, "Tüm milletimize, İstanbullu hemşehrilerimiz, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, Aziz başkanımıza, Küçükçekmece teşkilatımıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza, hem de milletimize buradan geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır ve gereken ceza, daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da kıskıvrak yakalanacak ve sorumlularına gereken ceza verilecektir" şeklinde konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Murat Kurum, Küçükçekmece'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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