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Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı - Son Dakika
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Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı

Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta birinci çıktı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.

31.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:11
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı sandıkta ilk sırada çıktı.
Kurum'un oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.
Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı, 14 oy ise geçersiz sayıldı.
İBB Başkanlığı için bu sandıkta en yüksek oyu 142 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 98, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz'e 6, Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na 5, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 4, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'ya 2, Memleket Partisinin adayı Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi adayı Umut Çınar, Hak ve Özgürlükler Partisi adayı Mustafa Aytaş, Adalet Birlik Partisi adayı Muharrem Mutlu, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'a birer oy çıktı.

Kaynak: AA

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