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Murat Kurum: Oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olalım - Son Dakika
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Murat Kurum: Oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olalım

Murat Kurum: Oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olalım

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

31.03.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye genelinde oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, sosyal medya hesabından "Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra X hesabından paylaşım yaptı.  Kurum, "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Kurum: Oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olalım - Son Dakika

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