Muratlı'da Asayiş Uygulaması

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, kafelerin denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Trafik ekipleri de uygulama noktalarında durdurdukları araçları kontrol etti.
Uygulamaların zaman zaman devam edeceği öğrenildi.
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