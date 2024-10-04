Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Rauf Denktaş'ın Anıt Mezarını Ziyaret Etti: "1974 Ruhu Bugünün Siyasetçilerine Örnek Olmalı"

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Uysal, "1974 ruhu bugünün siyasetçilerine örnek olmalı" dedi.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, Girne Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali için bulunduğu KKTC'de, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Başkan Uysal ve eşine, Rauf Denktaş'ın oğlu, siyasetçi Serdar Denktaş eşlik etti.

Başkan Uysal, dünyada siyasetle uğraşan, toplumuna liderlik etmek ve bu yolla topluma ve insanlığa hizmet etmek isteyen herkesin merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'tan öğreneceği çok şey olduğunu kaydetti. Denktaş'ın hayatının dünyada olup biten her şeyin minyatür hikayesi olduğunu söyleyen Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Hayatın içinde sürgün var, tutukluluk var, mücadele var, müzakere var, inanılmaz bir dirayet var. 1974 ruhunu, Kıbrıs'a, soydaşlarımızın hukukunu korumak için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve burada yaşamını feda etmiş bütün şehitlerimizin, gazi olmuş bütün kahramanlarımızın buraya geliş yolunu en iyi temsil eden, en iyi anlayan, en iyi kavrayan siyasetçidir. Bir liderdi, bir büyük önderdi. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Barış Harekatı'nın 50'nci yılında harekatın kararını veren dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyelerinin, şehitlerin ve gazilerin o ruhunun, temizliğinin, iyi niyetlerinin, idealizmlerinin bugünkü siyasetçilere örnek olması gerekliliğinin altını çizen Uysal, "1974 ruhu bugünün siyasetçilerine örnek olmalı. Anlamaya çalışsınlar. Buna çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Uysal, anıt mezar ziyaretinde şeref defterini de imzaladı.