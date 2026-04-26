Muratpaşa Belediyesi Assim'de "Diyabet Teknolojileri" Bilgilendirme Toplantısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 10:44  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yerleşkesinde, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Antalya Şubesi tarafından Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik “Diyabet Teknolojileri” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi ASSİM'de gerçekleştirilen "Diyabet Teknolojileri" bilgilendirme toplantısı kapsamında çocuklar, aileler, çocuk endokrinoloji hekimleri ve hemşireler bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Buluşmanın ilk bölümünde, kan şekerini sürekli ölçen glukoz sensörlerindeki yenilikler ve cihazların teknik özellikleri tanıtıldı. İkinci bölümde ise cilt altına sürekli insülin infüzyonu sağlayan insülin pompalarının kullanım süreçleri, avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı şekilde anlatıldı.

Toplantıda ayrıca, glukoz sensörlerinden elde edilen ölçümlerin doğru değerlendirilmesi ve günlük kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlara da değinildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan glukoz sensörlerinin, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırdığı ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Antalya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 12:12:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.