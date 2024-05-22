Muratpaşa Belediyesi, Çiçek Desenleri Festivali ve Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi, Çiçek Desenleri Festivali ve Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali Düzenleyecek

Muratpaşa Belediyesi, Çiçek Desenleri Festivali ve Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali Düzenleyecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek yıldan itibaren her mayıs ayında 20 okulun yarışacağı 'Çiçek Desenleri Festivali' düzenleyeceklerini duyurdu. Ayrıca, Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali de başlatılacak.

22.05.2024 10:54  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek yıldan itibaren her mayıs ayında 20 okulun yarışacağı "Çiçek Desenleri Festivali"  düzenleyeceklerini duyurdu. Uysal, "Sicilya- Antalya Sokak Yemekleri Festivali"ni de başlatacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, hafta sonu Sicilya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'Altın Şehir' Noto'daydı. Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan Noto'da, davet üzerine, 20 yılı aşkın süredir düzenlenen Çiçek Festivali'ne katıldı. Başkan Uysal, festivalin yanı sıra aralarında Noto Belediye Başkanı Corrado Figura'nın da yer aldığı heyetlerle görüştü.

Uysal, görüşmelerin ardından, gelecek yıl Antalya'ya yeni bir festival kazandıracaklarını açıkladı. Uysal, Çiçek Desenleri Festivali'nin 2025'ten itibaren her yıl mayıs ayında düzenleyeceklerini söyledi. Festival için kasım ayında İtalya'dan bir heyetin Antalya'ya geleceğini aktaran Başkan Uysal, "20 lise bu festivalde yarışacak. Kendilerine ayıracağımız alanda en güzel çiçek desenini oluşturmak için okullarımız mücadele edecek" dedi.

Uysal, çiçeklerin ise belediyenin üretim tesislerinde yetiştirileceğini belirtti.

Uysal, ikinci bir festivalin ise Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali olacağının müjdesini verdi; sokak yemeklerinin adanın genelinde çok önemli olduğunu ve seyyar arabalarda, büfe tipi küçük dükkanlarda bu kültürle karşılaşmanın mümkün olduğunu aktardı.

Akdeniz coğrafyasını paylaşan Sicilya ve Antalya'nın lezzetler farklı olsa da benzer bir kültürü paylaştığının altını çizen Uysal, Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali'nin Kaleiçi merkezli bir festival olacağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Sicilya, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, Çiçek Desenleri Festivali ve Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Çiçek Desenleri Festivali ve Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement