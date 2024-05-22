Muratpaşa Belediyesi, Çiçek Desenleri Festivali ve Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali Düzenleyecek

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gelecek yıldan itibaren her mayıs ayında 20 okulun yarışacağı "Çiçek Desenleri Festivali" düzenleyeceklerini duyurdu. Uysal, "Sicilya- Antalya Sokak Yemekleri Festivali"ni de başlatacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, hafta sonu Sicilya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'Altın Şehir' Noto'daydı. Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan Noto'da, davet üzerine, 20 yılı aşkın süredir düzenlenen Çiçek Festivali'ne katıldı. Başkan Uysal, festivalin yanı sıra aralarında Noto Belediye Başkanı Corrado Figura'nın da yer aldığı heyetlerle görüştü.

Uysal, görüşmelerin ardından, gelecek yıl Antalya'ya yeni bir festival kazandıracaklarını açıkladı. Uysal, Çiçek Desenleri Festivali'nin 2025'ten itibaren her yıl mayıs ayında düzenleyeceklerini söyledi. Festival için kasım ayında İtalya'dan bir heyetin Antalya'ya geleceğini aktaran Başkan Uysal, "20 lise bu festivalde yarışacak. Kendilerine ayıracağımız alanda en güzel çiçek desenini oluşturmak için okullarımız mücadele edecek" dedi.

Uysal, çiçeklerin ise belediyenin üretim tesislerinde yetiştirileceğini belirtti.

Uysal, ikinci bir festivalin ise Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali olacağının müjdesini verdi; sokak yemeklerinin adanın genelinde çok önemli olduğunu ve seyyar arabalarda, büfe tipi küçük dükkanlarda bu kültürle karşılaşmanın mümkün olduğunu aktardı.

Akdeniz coğrafyasını paylaşan Sicilya ve Antalya'nın lezzetler farklı olsa da benzer bir kültürü paylaştığının altını çizen Uysal, Sicilya-Antalya Sokak Yemekleri Festivali'nin Kaleiçi merkezli bir festival olacağını dile getirdi.