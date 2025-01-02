Muratpaşa Belediyesi, Dünya Şehirleriyle Yeni Yıl Coşkusunu Paylaştı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, yeni yıl coşkusunu dünyanın dört bir yanındaki dost şehirlerle paylaştı. Belçika'dan Çin'e, Endonezya'dan Ukrayna'ya uzanan geniş bir coğrafyada 21 şehirle gerçekleştirilen karşılıklı tebrik mesajlarında; barış, kardeşlik ve dayanışma vurgusu ön plandaydı.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali aracılığıyla dünya genelindeki dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ederken, yeni yıl kutlamalarıyla bu şehirlerle kurulan kültürel iş birliklerini bir adım daha ileri taşıdı. Başkan Uysal, kutlamaların dünya barışına katkı sağladığını belirterek, "Muratpaşa'mızda doğan sıcak dostluk ikliminin tüm dünyaya yayılmasını diliyoruz. Birlikte, barış ve kardeşlik dolu bir dünya için adım atmaya devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, yeni yıl kutlamalarını Çek Cumhuriyeti'nden Prag 6 ve Pribor Belçika'dan Brugge, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Guilin, Rusya'dan Rostov-on-Don, İtalya'dan Noto ve Amelia, Romanya'dan Sibiu, Endonezya'dan Semarang, Sırbistan'dan Nis, Macaristan'dan Zigetvar, Filistin'den Beytüllahim, Litvanya'dan Ukmerge, Moldova'dan Komrat, Polonya'dan Radom, Ukrayna'dan Mykolaiv ve Ternopil, Bosna-Hersek'ten Jajce, Gürcistan'dan Kutaisi, Sırbistan'dan Vranje ve Arnavutluk'tan Pogradec şehirleriyle gerçekleştirdi.

Yeni yıl mesajlarında, barış ve kardeşlik vurgusu yapılırken, bu tür iş birliklerinin kültürlerarası bağları güçlendirdiği belirtildi.