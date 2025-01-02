Muratpaşa Belediyesi, Dünya Şehirleriyle Yeni Yıl Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Şehirleriyle Yeni Yıl Coşkusunu Paylaştı

Muratpaşa Belediyesi, 10. Kaleiçi Oldtown Festivali ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki dost şehirlerle yeni yıl kutlamalarını gerçekleştirdi. Barış, kardeşlik ve dayanışma mesajlarının ön planda olduğu kutlamalar, kültürel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi.

02.01.2025 13:32  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, yeni yıl coşkusunu dünyanın dört bir yanındaki dost şehirlerle paylaştı. Belçika'dan Çin'e, Endonezya'dan Ukrayna'ya uzanan geniş bir coğrafyada 21 şehirle gerçekleştirilen karşılıklı tebrik mesajlarında; barış, kardeşlik ve dayanışma vurgusu ön plandaydı.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali aracılığıyla dünya genelindeki dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ederken, yeni yıl kutlamalarıyla bu şehirlerle kurulan kültürel iş birliklerini bir adım daha ileri taşıdı. Başkan Uysal, kutlamaların dünya barışına katkı sağladığını belirterek, "Muratpaşa'mızda doğan sıcak dostluk ikliminin tüm dünyaya yayılmasını diliyoruz. Birlikte, barış ve kardeşlik dolu bir dünya için adım atmaya devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, yeni yıl kutlamalarını Çek Cumhuriyeti'nden Prag 6 ve Pribor Belçika'dan Brugge, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Guilin, Rusya'dan Rostov-on-Don, İtalya'dan Noto ve Amelia, Romanya'dan Sibiu, Endonezya'dan Semarang, Sırbistan'dan Nis, Macaristan'dan Zigetvar, Filistin'den Beytüllahim, Litvanya'dan Ukmerge, Moldova'dan Komrat, Polonya'dan Radom, Ukrayna'dan Mykolaiv ve Ternopil, Bosna-Hersek'ten Jajce, Gürcistan'dan Kutaisi, Sırbistan'dan Vranje ve Arnavutluk'tan Pogradec şehirleriyle gerçekleştirdi.

Yeni yıl mesajlarında, barış ve kardeşlik vurgusu yapılırken, bu tür iş birliklerinin kültürlerarası bağları güçlendirdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Muratpaşa, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, Dünya Şehirleriyle Yeni Yıl Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:14:14. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Dünya Şehirleriyle Yeni Yıl Coşkusunu Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.