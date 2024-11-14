Muratpaşa Belediyesi'nden Çevreci Komşu Kart Projesi ile Atık Yağ Geri Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nden Çevreci Komşu Kart Projesi ile Atık Yağ Geri Dönüşümü

Muratpaşa Belediyesi\'nden Çevreci Komşu Kart Projesi ile Atık Yağ Geri Dönüşümü

Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesi ile atık yağların geri dönüşümünü sağlarken, ilçe sakinlerine ekonomik katkı sunuyor. Ekim ayında 3.962 litre atık yağ toplanarak toplamda 75.282 lira ödendi.

14.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesiyle atık yağın litresini 19 liradan geri alıyor. Bu kapsamda ekim ayında 3 bin 962 litre atık yağ toplanırken, karşılığında ilçe sakinlerine toplam 75 bin 282 lira ödendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi, ev ekonomisine katkı sağlarken doğayı da koruyor. Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinleri ekim ayında ayrıştırıp biriktirdikleri 110 bin 875 kilogram atık karşılığında 93 bin 330 lira kazandı.

Nisan 2016'dan bu yana devam eden proje, atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlarken bu sayede 177 bin 132 ağacı kesilmekten kurtardı. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımı 704 bin 238 kilogram azaltıldı, kesilmekten kurtarılan ağaçlar 44 milyon 282 bin 987 kişiye oksijen oldu. Ekonomik zorlukların artmasıyla küçük tasarruflarla hane gelirine katkı sağlamak isteyen 102 aile daha ekimde sisteme dahil oldu. Çevreci Komşu Kart'ı kullanan aile sayısı 17 bin 549'a ulaştı.

Elektronik, tekstil ve bitkisel atık yağlar da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanıyor. Projeyle marketlerde litresi 50 liraya ulaşan ayçiçek gibi bitkisel yağların atığı 19 liradan geri alınıyor. Belediyenin Çevreci Komşu Kart projesiyle ekim ayında 3 bin 962 litre atık yağ toplanırken, karşılığında ilçe sakinlerine toplam 75 bin 282 lira ödendi.

Nasıl çalışıyor?

Projeden yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, 5 litre ve üzerinde biriktirdiği atık yağların evlerinden alınması için Turunç Masa'nın '444 80 07' numaralı çağrı merkezini arayarak kayıt oluşturabiliyor. Kayıt oluşturduktan sonra verilen randevu gününde, bitkisel atık yağlar evden alınıyor ve ücreti Çevreci Komşu Karta sonraki gün yükleniyor.

Türkiye'nin her yerinde

Projeyle evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart'la 8 yıl içinde 24 milyon 333 bin 472 kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 388 bin 453 lira kartlara yüklendi. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye'nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Çevreci Komşu Kart Projesi ile Atık Yağ Geri Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Çevreci Komşu Kart Projesi ile Atık Yağ Geri Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.