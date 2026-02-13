Antalya'da Gıda Güvenliğinde Ortak Adım - Son Dakika
Antalya'da Gıda Güvenliğinde Ortak Adım

13.02.2026 10:58  Güncelleme: 12:09
Muratpaşa Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı için görüştü. Program, uluslararası standartlarda gıda güvenliği ve hijyen sağlama hedefiyle yürütülüyor.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşme gerçekleştirildi.

Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, Antalya'yı uluslararası ölçekte bir marka haline getirme hedefini sürdürüyor. Program kapsamında Konyaaltı ve Kepez Belediyeleri'nin ardından bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşme gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindeki heyet, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'le bir araya geldi. Heyette, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Başkanı Zeki Özen, Başkan Yardımcısı Burak Ünlüler ile yönetim kurulu üyelerinden Güray Kanan yer aldı.

Kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi

Hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğiyle yürütülen programın detaylarının paylaşıldığı görüşmede, Antalya genelinde ortak bir gıda güvenliği ve hijyen standardı oluşturulması ele alındı. Ayrıca programın kent ölçeğinde yaygınlaştırılması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi. Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Gold Town Sertifika Programı kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastaneler; depolama koşulları, pişirme ve saklama sıcaklıkları, havalandırma sistemleri ile kullanılan ürünlerin kalite ve uygunluğu gibi birçok başlıkta kapsamlı denetimlerden geçiriliyor. Belirlenen kriterleri karşılayan işletmeler Gold Town Sertifikası almaya hak kazanıyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
