Muratpaşa Belediyesi'nin Antika Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Antika Günleri Devam Ediyor

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Muratpaşa Belediyesi, her ay Yeşilbahçe Mahallesi'nde düzenlediği Antika Günleri etkinliğini 20 aydır aralıksız olarak sürdürüyor. Pazarda birçok antika eşya bulunuyor ve her kesimden ilgi görüyor.

18.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:30
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin her ay Yeşilbahçe Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlediği 'Antika Günleri' 20 aydır devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, antika günlerini her ayın 2'nci pazar gününde Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Dedeman Kapalı Pazar yerinde kurmaya devam ediyor. 20 aydır aralıksız devam eden antika günleri her kesiminden ilgi görüyor.Pazarda eski basım kitaplar, plaklar, pullar, bakır kaplar, eski porselenler, fotoğraf makinaları, radyolar, daktilolar, kasetler ve saatler tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eşya stantları süslüyor. Açıldığı günden bu yana pazarda esnaflık yapan Hatice Defcigil, "Pazarımızı seviyoruz, işimizi zevkle yapıyoruz. İlgiden de çok memnunuz. Ürünlerimizi genelde mezatlardan ve İstanbul'dan temin ediyoruz. Pazarda herkese hitap eden bir ürün mutlaka var, genellikle kadınlar takılara, yetişkinler mezat yapanlar pirinç, bakır antika ürünlere, çocuklar oyuncaklara bakıyorlar" dedi.

Aylar öncesinden planlayarak şehir dışından arkadaşıyla gelen 17 yaşındaki Muharrem Aslan, "Araba merakım var. Koleksiyon yapıyorum. Bu geziyi birkaç ay önce planladık, arkadaşım Burdur'dan sırf burası için geldi. Antika paralarla ilgileniyor. Ürün çeşitliliği çok güzel, fiyatlarda oldukça uygun, burada satılan çoğu ürün internette bulunmuyor. Herkesin gelip görmesi lazım" diye konuştu.

Belediye'nin Antalya İkinci El Eşya ve Geri Dönüşümcüler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile düzenlediği Antika Günleri'nde, sanatsal ve tarihi anlamda koleksiyon değeri olmayan malzemelerin sergilenmesine izin verilmiyor. Objeler uzman koleksiyonerler tarafından incelenip onaylandıktan sonra stantlarda yer bulabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi\'nin Antika Günleri Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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