Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Antalya Müzesi'ne Gezi Düzenledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Antalya Müzesi'ne Gezi Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Antalya Müzesi\'ne Gezi Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde devam eden 'kültür, sanat ve tarihe erişim kolaylığı' projesi kapsamında Antalya Müzesi'ne gezi düzenlendi. Müzede yapılan turda, arkeolog Edip Özgür rehberlik yaptı ve katılımcılar çeşitli kazılardan örnekler gördü.

17.08.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde devam eden 'kültür, sanat ve tarihe erişim kolaylığı' projesi kapsamında Antalya Müzesi'ne gezi düzenledi.

Müzede 2 saatlik turun rehberliğini, Perge Antik Kenti kazılarında uzun yıllar görev almış arkeolog Edip Özgür yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin çalışmalarına iki yıldır gönüllü olarak destek veren Özgür, şunları söyledi:

"İlk insan yaşamının buluntularına sahip Karain'den başlayarak paleolitik çağlardan günümüze kadar geçen sürede taşın ve insanın evrimini mitolojik hikayelerle anlatıyoruz. Muratpaşa Belediyesi ile iki yıl önce başladığımız 'Antik Kentlerimizi Tanıyoruz' projesi kapsamında öğrencilerle başladığımız geziler şimdi 65 yaş üstü bireylerle devam ediyor. Bizler yediden yetmişe herkesin tarihe erişmesine, yaşadığımız coğrafyayı tanımalarına katkı vermek gayretindeyiz."

Muratpaşa Belediyesi'nin Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever Yaşlı Evleri üyelerinden 40 kişi, katıldıkları müze gezisinde, jeolojik zamanın sonuna kadar çeşitli canlılara ait fosillerin yanı sıra Karain, Hacılar, Bademağacı, Karataş-Semayük kazılarından örnekler görme fırsatı buldular.

Antalya Müzesi'ne ilk kez gelen kıdemli kent sakinleri, merak ve hayranlıklarını gizleyemediler. Müzenin en ilgi çeken bölümleri ise Seramik Salonu, 26 farklı kazıdan gelen yeni buluntuların sergilendiği Bölge Kazıları Salonu ve Roma imparatorlarının heykellerinin yer aldığı İmparatorlar Salonu oldu.

Kaynak: ANKA

Antalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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