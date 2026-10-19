Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı set vermeden iki maç kazandı

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda üst üste kazandığı iki maçı da set vermeden tamamlayarak puanını 6'ya yükseltti. Antalya temsilcisi, 20 Ekim'de sahasında Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

Sezona PTT karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci haftada sahasında ağırladığı Alfemo Zeren Spor karşısında etkili bir performans sergiledi. Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Antalya temsilcisi, sezonun ilk galibiyetine imza attı.

Üçüncü haftada Sakarya Voleybol'a konuk olan "Muratpaşa'nın Sultanları", Adapazarı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı. İki maçta da rakiplerine set vermeyen Muratpaşa Belediyespor, üst üste aldığı galibiyetlerle ligde 6 puana ulaştı.

Muratpaşa Belediyespor, ligin dördüncü haftasında Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 20 Ekim Salı günü saat 13.00'te oynanacak karşılaşmada Muratpaşa'nın Sultanları, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.