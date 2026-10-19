Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı set vermeden iki maç kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı set vermeden iki maç kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı set vermeden iki maç kazandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda üst üste oynadığı iki maçı da set vermeden kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Antalya temsilcisi, 20 Ekim Salı günü saat 13.00'te sahasında Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda üst üste kazandığı iki maçı da set vermeden tamamlayarak puanını 6'ya yükseltti. Antalya temsilcisi, 20 Ekim'de sahasında Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.

Sezona PTT karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci haftada sahasında ağırladığı Alfemo Zeren Spor karşısında etkili bir performans sergiledi. Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Antalya temsilcisi, sezonun ilk galibiyetine imza attı.

Üçüncü haftada Sakarya Voleybol'a konuk olan "Muratpaşa'nın Sultanları", Adapazarı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı. İki maçta da rakiplerine set vermeyen Muratpaşa Belediyespor, üst üste aldığı galibiyetlerle ligde 6 puana ulaştı.

Muratpaşa Belediyespor, ligin dördüncü haftasında Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 20 Ekim Salı günü saat 13.00'te oynanacak karşılaşmada Muratpaşa'nın Sultanları, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini üç maça çıkarmak için sahaya çıkacak.

Kaynak: ANKA
MuratpaşaAntalyaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:25:57. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı set vermeden iki maç kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei