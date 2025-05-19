Muratpaşa'da 19 Mayıs Coşkusu

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda "Gençlik Şöleni" ile kutladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "'Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun' diyerek yaşamamız lazım. Atatürk'ün bu adımını yorulmadan devam ettirmemiz lazım" dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106'ncı yılı, Muratpaşa Belediyesi tarafından Prof Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda coşkuyla kutlandı. Başkan Uysal'ın da katıldığı kutlamada belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda kent sakini yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Şöleni", Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası'nın hazırladığı performansla devam etti. İzmir Marşı'nın da okunduğu programa katılımcılar, kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Canan Kavut'un da aralarında bulunduğu Muratpaşa Belediyesi Halk Müziği Topluluğu, geçmişten bugüne uzanan eserlerle ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da harmandalından halaya çeşitli halk oyunları gösterileriyle katılımcıların beğenisini topladı. Gecenin sonunda ise İhsan Güvercin sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, geleceğin çocuklarını ekonomisi güçlü bağımsız bir vatanda büyütebilmek için ilçe sakinlerini birlik olmaya davet etti. "Kenetlenmemiz lazım" diyen Uysal, şunları söyledi:

" Artvin'den Muğla'ya, Edirne'den Hakkari'ye, yüz yıl önce olduğu gibi çok sıkı kenetlenelim, farklılıklarımızı da asla inkar etmeden birliğimize sahip çıkalım. Farklılıklarımızın yaşanmasına izin vererek, hoşgörüyle, sevgiyle karşılayarak ancak birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak ayağa kalkmamız lazım. ve 'Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun' diyerek yaşamamız lazım. Atatürk'ün bu adımını yorulmadan devam ettirmemiz lazım. Kendi deyimiyle 'Dinlenmemek üzere yürüyenler asla ve asla yorulmazlar.' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın demokratik laik sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti!"