Muratpaşa'da "Ormanın Muhafızları" Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Muratpaşa'da "Ormanın Muhafızları" Sanatseverlerle Buluştu

27.04.2026 11:29  Güncelleme: 12:19
Muratpaşa Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, “Ormanın Muhafızları” isimli danslı anlatı ile Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, "Ormanın Muhafızları" isimli danslı anlatı ile Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

2021 yılından bu yana "Öz", "Yüz" ve "Turkuaz" projeleriyle dikkati çeken Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her yıl farklı bir düzenlemeyle sahneye çıkmaya devam ediyor. Topluluk bu kez ilk danslı anlatı projesi olan "Ormanın Muhafızları" ile izleyici ile buluştu.

Doğayla insan arasındaki ilişkiye odaklanan eser, insanlığın doğayla kurduğu uzun yolculuğu sahneye taşıyor. Gösteride, insanın başlangıçta doğayla uyum içinde yaşarken zamanla onu kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmesi ve bunun yarattığı sonuçlar etkileyici bir sahne diliyle anlatıldı.

Klasik masal karakterleri olan "Kırmızı Başlıklı Kız", "Pamuk Prenses" ve "Alice"in izlerini taşıyan anlatım, doğanın korunması gerektiğine dikkati çekti.

"'Ormanın Muhafızı' olmak için bir peri kızı olmanıza gerek yok; ülkenizi sevmeniz yeterli"

Gösteri, doğaya karşı sorumluluk bilincini vurgulayan, "Türkiye'de son 10 yılda yaklaşık 257 bin hektar orman yangınlarda yok oldu. Amaç dışı kullanımlarla birlikte 700 bin hektara kadar alan fiilen orman niteliğini kaybetti. Bu kayıp, yaklaşık 1,4 milyon futbol sahasına denk geliyor. Ormanlarda yaşayan 10 binden fazla canlı türü olumsuz etkilendi. 'Ormanın Muhafızı' olmak için bir peri kızı olmanıza gerek yok; ülkenizi sevmeniz yeterli" mesajıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da 'Ormanın Muhafızları' Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Muratpaşa'da "Ormanın Muhafızları" Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
