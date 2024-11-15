MURGEM, Ücretsiz TYT Deneme Sınavı İçin Başvuruları Başlattı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM), Türkiye genelinde ücretsiz olarak düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak isteyen öğrenciler için başvuruları başlattı. Deneme sınavı, 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

2015 yılında Antalya Kızılsaray Mahallesi'nde gençleri üniversiteye hazırlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi tarafından açılan MURGEM, bu yıl 498 öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırladı. MURGEM'in bu yılki başarısı göz doldururken; öğrencilerden 432'si çeşitli üniversitelere yerleşti. İlk 5 binlik dilime 2, ilk 20 binlik dilime ise sekiz öğrenci yerleşerek önemli bir başarıya imza attı. Tercih edilen bölümler arasında diş hekimliği, tıp, psikoloji, gastronomi, okul öncesi öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği gibi bölümler öne çıktı. Bu başarılar sayesinde MURGEM'in üniversiteye yerleştirme oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Yeni eğitim-öğretim yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam eden MURGEM, 21 Aralık'ta Türkiye genelinde düzenlenecek TYT deneme sınavı için başvuruları kabul ediyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, hafta içi her gün 15.00-18.00 saatleri arasında MURGEM'e başvuruda bulunabilecek.