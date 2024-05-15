Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor

Muş\'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti\'yi Sorumlu Tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki 'evlat nöbeti'ne devam etti. Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunarak, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

15.05.2024 13:17
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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, yaklaşık 3 yıldır çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemlere katıldığını söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini vurgulayan Koçhan, "Çocuğuma sesleniyorum, Ersin, oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Gel teslim ol, yolunuz yol değil. Yeter anneler, babalar ağladı. Artık sizin hasretinize dayanamıyoruz yavrum. Gelin devletimize teslim olun." diye konuştu.

Çocuklarına kavuşmaktan başka bir şey istemediklerini dile getiren Koçhan, "Versinler çocuklarımızı. Bu Kürt davası değil. Bütün annelere sesleniyorum, korkmayın, bize desteğe gelin." dedi.

Şahinaz Özcan ise oğlundan yıllardır haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu onlardan istiyorum. Yeter artık bu acıyı millete yaşatıyorlar. Allah onları da perişan etsin. Bu Kürt davası değil, biz de Kürt'üz. Kimsenin hakkı yok milletin çocuklarını alıp götürmeye. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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