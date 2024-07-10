Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylemlerine devam etti. Her hafta çarşamba günleri toplanan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, PKK'ya lanet okudu.

10.07.2024 12:37
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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, dokuz yıl önce çocuğunun dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğu için eyleme katıldığını belirten Koçhan, "Perişan olduk. Oğlum, gel teslim ol. Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Evladımızın peşindeyiz. Oğlum, yolunuz yol değil. Bütün evlatlara sesleniyorum, gelin devlete sığının. Oranın size faydası yok." dedi.

Anne Gülbahar Teker de 6 yıl önce eyleme Diyarbakır'da katıldığını belirtti.

Teker, "Çocuklarımızı versinler. Herkese sesleniyorum, gelin teslim olun. PKK'ya lanet olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

DEM Parti, PKK, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Aileler, Çocuklarının Dağa Götürülmesinden DEM Parti'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika

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