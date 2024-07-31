Muş'ta aileler DEM Parti'yi çocuklarının dağa götürülmesinden sorumlu tutuyor

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Baba Halit Altun, çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Oğlunun 12 yıl önce kandırılarak götürüldüğünü ifade eden Altun, "Oğluma kavuşmak için gitmediğim yer kalmadı. Çocuğuma engel olmuşlar, benimle görüşmesine izin vermediler. Çocuklarımıza el koymuşlar, onları serbest bırakmıyorlar. Serbest bırakırlarsa çocuklarımız gelip teslim olur." dedi.

Çocuklarını kimseye kurban etmeyeceklerini dile getiren Altun, "DEM Parti çocuklarımızı dağa götürmüş ve biz onları sorumlu tutuyoruz. Onun için buradaki eylemimize devam edeceğiz. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Orada sizi kandırıyorlar. Gelin, teslim olun." diye konuştu.

Gülbahar Teker ise "DEM Parti'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter artık, anneler, babalar ağlamasın. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok. Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Kaç kişi gelip teslim oldu ve onlar şimdi ailelerinin yanında. Sen de gel." ifadelerini kullandı.