Muş'ta Aileler, PKK'dan Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika
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Muş'ta Aileler, PKK'dan Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde

Muş\'ta Aileler, PKK\'dan Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde

Muş'taki aileler, PKK'dan kaçırılan çocukları için eylemlerine devam ediyor. Umutlarını kaybetmiyorlar.

04.12.2024 12:46
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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

Evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıl önce oğlunun kaçırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Bugüne kadar oğlundan hiç haber alamadığını belirten Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum, yolunuz yol değil. Dağ başında, mağaralarda devlet kurulmaz. Gel devlete teslim ol. Oğlum bu bizim değil, Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz onlardan değiliz. Eylemime sona kadar devam edeceğim. Bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek çıkın." dedi.

10 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını dile getiren Halit Altun ise "Evlat nöbetini sürdürmeye kararlıyım. Çocuklarımız için buradayız. Sizin kara kaş ve gözlerinize hayran değiliz. Sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirene kadar da burayı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Aileler, PKK'dan Kaçırılan Çocukları İçin Eylemde - Son Dakika

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