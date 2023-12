Muş\'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi\'nde Eğitim Alan Öğrencilerin Projeleri Sergilendi

Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan 130 öğrencinin hazırladığı projeler sergilendi.

Muş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti" şenliğinde, öğrencilerin büyük emekle hazırladığı 27 teknolojik proje tanıtıldı.

Projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi alan Muş Valisi Avni Çakır, gazetecilere, 130 öğrencinin teknoloji atölyelerinde öğretmenlerinin eşliğinde geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Gençlerin kendilerine imkan verilmesi durumunda neleri başarabileceğini son yıllarda tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Bu gençliğin, bu teknoloji ekibinin hava savunma sanayi, uçak sanayi olsun, her alanda söyledikleri sözü, dedikleri tarihte gerçekleştireceklerine karşı büyük bir güven duyuyorum. Bu güveni Türk halkına verdiler. Şu an on binlerce gencimiz başta hava savunma sanayi olmak üzere, değişik alanlarda deneyler yapıyor. Yakında uzaya ilk astronotumuzu da göndereceğiz. Hatta bu astronotumuz uzayda Muş'taki öğrencilerimizin bir projesinin deneyini yapacak. Bu, Muş gençliğinin de geleceğe güçlü bir şekilde hazırlandığının göstergesidir. Burada birbirinden kıymetli icatları, birbirinden yetenekli gençlerimizi gördük ve geleceğimiz adına da gurur duyduk."

Muş Valiliği ve ilgili tüm kurumlar olarak Muş'taki gençleri, yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için çaba gösterdiklerini belirten Çakır, gençleri bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

1071 Melikşah Ortaokulu öğrencisi Sümeyye Gülkaya ise "Hazırladığımız 'Orman Yangınları Canımızdır Projesi ile amacımız orman yangılarına erken müdahale etmek. Projede sıcaklık dedektörü kullandık. Dedektör ısıya duyarlı. Bundan dolayı yangın çıktığında alarm çalacak. Böylelikle yangın bölgesindeki her canlının oradan uzaklaşmasını sağlayacak." dedi.

Öğrencilerden Nisanur Aksu da atölyede teknoloji ile ilgili araştırmalar yaptığını ifade ederek, "Ben ve takım arkadaşım, bu teknolojiyi gelecek nesillere bırakmaya çalışıyoruz. Güvenli Park Sensörü projesini tasarladık. Yaptığımız çalışma 3 hafta sürdü. Mesafe sensörü kullanarak güvenlik görevlilerinin işlerini daha da kolaylaştırdık." diye konuştu.

Sergiye, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Arif Taşdemir, kurum amirleri, öğrenci ve aileleri katıldı.