Muş\'ta Deprem Şehitleri İçin Mevlit

Güncel

Muş'ta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutudu.

Kültür Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Polis, AFAD ve Kızılay görevlileri mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram dağıttı.

Programa, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.