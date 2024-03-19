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Muş'ta derenin taştığı köy su altında kaldı

MUŞ - Muş'ta etkili olan yağışlar nedeniyle Yoncalıöz Köyü'nde dere taşması sonucu bazı evler, ahırlar ve tonlarca saman sular altında kaldı.

Muş'ta 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze yaklaşık 32 kilometre mesafede bulunan Yoncalıöz Köyü'nde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evler, ahırlar ve samanlıklar zarar gördü. Sel bastığı köyde, okuldan dönen öğrencileri evlerine taşımak için veliler seferber oldu. Veliler, okuldan dönen öğrencileri sırtında evlerine taşıdı. Evi su altında kalan Ramazan Subaşı, "Derenin taşması sonucu evlerimiz su altında kaldığı için içeri girip çıkamıyoruz. Samanlarımız zarar gördü. Yakacak odunlarımız su altında kaldı" dedi.

Derenin taşması sonucu ev, ahır ve samanların sular altında kaldığını söyleyen köy sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın, "Sağanak yağışın etkili olmasından dolayı dağdan gelen derenin taşmasına neden oldu. Dünden beri etkili olan yağmur köyün içinden geçen derenin taşmasına sebep oldu. Derenin yakınında bulunan bazı ev ve ahırlar suyun içinde kaldı. Birçok samanlarımız zarar gördü. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızla evlere getirdik. Vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor" ifadelerini kullandı.