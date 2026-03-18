Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor
Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

18.03.2026 12:23
Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler, DEM Parti binası önünde eylem yapıyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu."

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlumdan yıllardır haber alamıyorum. Oğlum, ne bekliyorsunuz? Çıkın gelin. Çevremizde bu kadar ateş varken ne bekliyorsunuz. Bayramlarımız kara bayram gibi geçiyor. Neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz." dedi.

Baba Halit Altun ise yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını dile getiren Altun, "Bayramlar bizim için nasıl geçiyor bilmiyoruz. Biz çocuklarımızın düşüncesindeyiz, onları istiyoruz. Bu mübarek günlerde sadece çocuklarımızın peşindeyiz. Başka istediğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
