Muş'ta Kalp ve Karaciğer Yetmezliği Olan 2 Yaşındaki Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Muş'ta Kalp ve Karaciğer Yetmezliği Olan 2 Yaşındaki Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Muş\'ta Kalp ve Karaciğer Yetmezliği Olan 2 Yaşındaki Bebek Ambulans Uçakla Ankara\'ya Sevk Edildi

Muş'ta solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye getirilen 2 yaşındaki bebek, kalp ve karaciğer yetmezliği tanısıyla Ankara'ya sevk edildi. Bebek, ambulans uçakla Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine götürüldü.

15.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, solunum sıkıntısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 yaşındaki bebek, yoğun bakımda gözlem altına alındı.

Yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği tanısı konulan bebeğin Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen ambulans uçağa alınan bebek, Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Kalp ve Karaciğer Yetmezliği Olan 2 Yaşındaki Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Kalp ve Karaciğer Yetmezliği Olan 2 Yaşındaki Bebek Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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