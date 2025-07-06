Muş'ta Kaybolan Genç Bulundu

Muş'un Bulanık ilçesinde barajda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Erentepe beldesinde Alparslan-1 Barajı'na giren 25 yaşındaki Berat Özkan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir'den bilgi aldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze otopsi için ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.