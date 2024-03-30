Muş'ta yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Nüfus Müdürlüğü hafta sonu da mesai yaptı.
Vali Avni Çakır, yerel seçimlere saatler kala tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.
Bugün ve yarın il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinde hizmet verileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarıyla alakalı kayıp yada fotoğraf eksikliği olması, oy kullanmalarına engel bir hal oluşmasını önlemek maksadıyla hem cumartesi hem de pazar günü tüm nüfus müdürlüklerimiz vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini gidermek adına açık olacak. Bu kapsamda kimliğinde fotoğraf olmayan, kimliğini kaybeden vatandaşlarımız için geçici kimlik belgesi düzenlenmiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan ya da geçerli bir resmi kimliği üzerinde olmayan vatandaşlarımıza da vukuatlı kimlik nüfus kağıt örneği düzenlenerek. Bunun için de vatandaşlarımızın en yakın nüfus idaresine baş vurmaları gerekiyor."
Eşi ile nüfus müdürlüğüne gelen Alaattin Söğüt de "Daha önce kimliğimi kaybetmiştim. Nüfus Müdürlüğünün açık olduğunu öğrendim. Yarın rahat oyumu kullanmak için başvurumu yaptım. Bizim için çok iyi bir hizmet oldu." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu da Hizmet Verdi - Son Dakika
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