Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu da Hizmet Verdi - Son Dakika
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Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu da Hizmet Verdi

Muş\'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu da Hizmet Verdi

Muş'ta yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Nüfus Müdürlüğü, hafta sonu da mesai yaparak vatandaşların nüfus cüzdanı sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak. Vali Avni Çakır, seçimlere saatler kala tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti ve il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin bugün ve yarın hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşlar, nüfus cüzdanı kaybı veya fotoğraf eksikliği gibi durumlar için geçici kimlik belgesi veya vukuatlı kimlik nüfus kağıt örneği alabilecekler.

30.03.2024 18:17  Güncelleme: 18:17
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Muş'ta yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Nüfus Müdürlüğü hafta sonu da mesai yaptı.

Vali Avni Çakır, yerel seçimlere saatler kala tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bugün ve yarın il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinde hizmet verileceğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarıyla alakalı kayıp yada fotoğraf eksikliği olması, oy kullanmalarına engel bir hal oluşmasını önlemek maksadıyla hem cumartesi hem de pazar günü tüm nüfus müdürlüklerimiz vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini gidermek adına açık olacak. Bu kapsamda kimliğinde fotoğraf olmayan, kimliğini kaybeden vatandaşlarımız için geçici kimlik belgesi düzenlenmiş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan ya da geçerli bir resmi kimliği üzerinde olmayan vatandaşlarımıza da vukuatlı kimlik nüfus kağıt örneği düzenlenerek. Bunun için de vatandaşlarımızın en yakın nüfus idaresine baş vurmaları gerekiyor."

Eşi ile nüfus müdürlüğüne gelen Alaattin Söğüt de "Daha önce kimliğimi kaybetmiştim. Nüfus Müdürlüğünün açık olduğunu öğrendim. Yarın rahat oyumu kullanmak için başvurumu yaptım. Bizim için çok iyi bir hizmet oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu da Hizmet Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesi Nüfus Müdürlüğü Hafta Sonu da Hizmet Verdi - Son Dakika
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