Muş\'ta \'Meryem\' Tiyatrosu Gazze İnsani Dramını Anlattı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Muş Alparslan Üniversitesince, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5 Mayıs'ta başlayan "2. Tiyatro Günleri" etkinliğinin son gününde "Meryem" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

İsrail, Türk ve Filistinli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği oyuna, kent sakinleri ilgi gösterdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramının anlatıldığı oyunu izleyenler, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Oyundan sonra konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Tiyatro Günleri etkinliğinin çok güzel geçtiğini ve son oyunun muhteşem olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin en acımasız süreçlerinden birini yaşadıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Maalesef 10 binlerce Filistinli kardeşimiz İsrail'in zulmü altında. Üniversitemizin kıymetli rektörü Mustafa Alican hocamız, engin tecrübesiyle çok güzel bir eser yazmış. Bu yazılan eserin ortaya çıkmasında çok büyük bir emek ve büyük bir vicdani duruş var. Bu nedenle çok anlamlıydı. Bu süreçte ülkemiz tavrıyla, duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumların yanında, zalimlerin karşısında dimdik durdu."

Rektör Alican da "2. Tiyatro Günleri" etkinliğinin sona erdiğini dile getirdi.

Yazdığı oyun sahnelenirken çok duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını anlatan Alican, "Bu etkinliğin devamını yapmak istiyoruz. İnşallah hepimizin görebileceği bir zamanda Filistin'in özgürleşeceğine yürekten inanıyorum. Sadece Filistin'in özgürleşeceğine değil, bu coğrafyada sınırların ortadan kalkacağı, bu coğrafyadaki Müslümanların hepsinin tek bir çatı altında, tek bir sancak altında bir araya geleceklerine, bütün akan kanın sona ereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Oyunu, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.