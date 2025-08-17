Muş\'ta Namaz Etkinliği Finali Yapıldı

Muş'ta Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği programda çocuklar tarafından toplu halde şükür namazı kılındı, Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle Filistin halkı için dualar edildi.

Peygamber Sevdalıları Derneği Üyesi Muaz Tanrıkulu, gazetecilere, hayat namazla güzeldir temalı bir namaz etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kur'an Nesli Platformu bünyesinde bu programı organize ettiklerini anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay boyunca çocuklarımıza namaz merkezli siyer ve adalet dersleri de verdik, etkinlikler düzenledik. Nihayetinde bugün finalimizi yaptık. Erkek çocuklara Gençlik Merkezimizde, kız çocuklar da bayan derneğinde eğitimler verdik. Onlara namazı öğrettik. Bugün de buraya getirdik. Gazze'yi, Gazzeli çocukları unutmadık. Onlar için de dua ettik."

Etkinliğe aileler ve vatandaşlar katıldı.