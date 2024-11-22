Muş\'ta Öğretmenler Hatıra Ormanı Kuruldu

Muş'un Bulanık ilçesinde "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmen Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledikleri söyledi.
Öğretmenler adına hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Tunçel, bundan sonraki yıllarda da fidan dikimine devam edeceklerini kaydetti.
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