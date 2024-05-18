Muş'ta Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Muş'ta Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı

Muş\'ta Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı

Muş-Bitlis kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

18.05.2024 21:19
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Muş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muş- Bitlis kara yolunun 40. kilometresindeki Altınova beldesi kavşağında Ali Rıza Akpolat yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil ile Şemdin Tulgar idaresindeki 07 N 3667 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali Rıza, Feride Ebrar, Yağmur ve Mehmet Hüseyin Akpolat ile Şemdin, Samet ile Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak'taki hastanelere kaldırıldı.

Şemdin, Samet ve Selcan Tulgar kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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